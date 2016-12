Ook de tegenstander is vol lof over weergaloze Hazard: "Hij was gewoonweg fantastisch"

Eden Hazard loodste Chelsea maandag naar een twaalfde zege op rij in de Engelse Premier League. Het was opnieuw een weergaloze prestatie van de Rode Duivel en dat kon op sympathie rekenen van de Bournemouth-coach.

Eddie Howe had niets dan lof voor de Rode Duivel na zijn aandeel in de 3-0 zege van Chelsea. "Het beslissende moment was de tweede goal van Chelsea", beseft de Bournemouth-coach. "Maar Hazard was gewoonweg fantastisch. Daar mag geen twijfel over bestaan."

"Zijn bewegingen, hoe snel hij wegdraait... Zijn techniek is van een zeer hoog niveau", aldus de manager bij Sports Mole. "Als je met Hazard, Pedro en Willian op zo'n snelheid kunt counteren, dan wordt het moeilijk."