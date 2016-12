Anderlecht sloot 2016 af met geweldige eindspurt: "Ál die jongens die vertrokken... dat mag je niet onderschatten"

Foto: © photonews

Anderlecht sloot zijn decembermaand af met een knappe 13 op 15. De Brusselaars konden zo met een goed gevoel de winterbreak in, want het waren tot dusver woelige maanden.

Na de nederlagen bij Club Brugge, Waasland-Beveren en Zulte Waregem kreeg Anderlecht heel wat kritiek te slikken. "Het vertrek van Okaka, Praet, Suarez, Proto en ga zo maar even door mag je niet onderschatten", blikte Bram Nuytinck na de 0-2-overwinning in Charleroi terug op het bewogen tweede deel van 2016.

"We hebben tal van spelers moeten inpassen, en zijn met een nieuwe trainer aan de slag gegaan. Dan is het gewoon knap dat we nu eerste (Club Brugge ging er later op de avond weer over na winst tegen Moeskroen, red.) staan."

Het is logisch dat de nieuwe jongens aan elkaar moeten wennen, maar die tijd krijg je bij Anderlecht niet - Bram Nuytinck

Ook Nuytinck beseft dat men voor Anderlecht nog net iets kritischer is. "Het is logisch dat de nieuwe jongens aan elkaar moeten wennen, maar die tijd krijg je bij Anderlecht niet. De vakantie komt op een goed moment om even rust te krijgen, anderzijds is het lekker om met die goeie reeks door te gaan."