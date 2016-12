VIDEO: Courtois pas 9e, maar krijgt heel wat lof: "Met hem wordt het moeilijk om Chelsea tegen te houden"

Foto: © photonews

Chelsea was tegen Bournemouth alweer outstanding offensief, maar ook tussen de palen zat het wel snor. Thibaut Courtois pakte uit met twee uitstekende saves en dat had men ook op Match of the Day gezien. Zijn plek (9e) bij de doelman van het jaar mocht ook volgens hen wellicht wat hoger.

Ian Wright was zeer te spreken over de prestatie van Courtois. "Hij pakte uit met twee geweldige reddingen. Als je team, zoals Chelsea, zó goed speelt, is het moeilijk om als doelman geconcentreerd te blijven, maar hij doet dat uitstekend."

"Het wordt moeilijk om hem tegen te houden met zo'n geconcentreerde doelman tussen de palen." De analisten hadden het ook over Hazard. Hoe kon hij immers zo'n slecht seizoen draaien vorig jaar? "De coach (Mourinho, nvdr.) maakte hem ongelukkig. Zo simpel is het."

Bekijk hieronder de analyse. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.