Milicevic kijkt uit naar de clash met Genk: "Die gaan niet met tien verdedigen, het wordt mooi"

Foto: © photonews

Danijel Milicevic kan het niet genoeg benadrukken, vanavond heeft Gent absoluut een zege nodig in Genk. Dat het geen sinecure wordt in het verre Limburg, beseft hij maar al te goed.

"In Genk moeten we absoluut winnen", luidde het bij Milicevic na de teleurstellende thuisnederlaag tegen Anderlecht. "We waren allemaal erg teleurgesteld, nog meer dat dan kwaad. Zo zit ons team ook niet in elkaar."

Hij is opnieuw de nummer één op de lijst voor de strafschoppen na enkele missers van Saief. "Ik neem mijn verantwoordelijkheid. Dat doen leiders, ik hoop dat de coach dat gezien heeft", aldus Milicevic met een kwinkslag.

Ik hoop dat de coach leiderschap zag tegen Anderlecht -Danijel Milicevic

Dinsdagavond op Genk moet het dus gaan gebeuren. Geen sinecure, weet de Bosnische international. "Het is altijd moeilijk in de Cristal Arena (Luminus Arena, nvdr.). Daarbovenop hebben ze daar ook punten nodig, maar we moeten absoluut winnen."

"Het is een goeie ploeg, net als Anderlecht; Het zijn geen ploegen die met tien achterin gaan leunen. Het wordt een leuke match met twee ploegen die moeten winnen. Met het mes tussen de tanden": sloot Milicevic af.