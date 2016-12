Wie is Albert Stuivenberg? "Hij behandelde ons als kinderen"

Albert Stuivenberg is de nieuwbakken coach van Racing Genk en begint zo meteen aan zijn eerste opdracht als hoofdcoach. Maar wie is Stuivenberg eigenlijk?

Wel, de 46-jarige Stuivenberg moest zijn profcarrière vroegtijdig stopzetten wegens een blessure -hij speelde onder meer bij Haarlem en Telstar- en gooide zich helemaal op het trainersschap. Bij Feyenoord kreeg hij de jeugd onder z'n hoede als hoofd jeugdopleiding.

Belgisch avontuur

Die job bracht hem ook even in België. Feyenoord had destijds immers een samenwerkingsverband met RWDM. Stuivenberg was daardoor tussen 2000 en 2001 hoofd jeugdopleiding bij de Brusselaars en trok daarna terug naar Feyenoord.

Prijzen met Nederland

Zijn grootste successen haalde hij als bondscoach van de Nederlandse U17. Met de jonge Nederlanders won hij in 2011 en 2012 het Europees Kampioenschap. In 2009 werd de finale verloren van gastland Duitsland.

In zog van LVG naar United

Toen Louis Van Gaal de touwtjes bij Manchester United in handen kreeg, nam hij Stuivenberg mee. Die werd er samen met Ryan Giggs assistent. Niet iedereen was gek van de Nederlander. "Die twee behandelen ons als kinderen", liet vleugelspeler Nani optekenen.

Benieuwd of hij iedereen in de Genkse klas op één lijn kan krijgen. De eerste opdracht wordt alvast een zware, vanavond al thuis tegen AA Gent.