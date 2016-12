VIDEO: Genk-fans raken het niet eens over coachwissel

Foto: © photonews

In Genk sloeg het ontslag van Peter Maes in als een bom. Zijn vervanger Albert Stuivenberg was zo mogelijk nog een grotere verrassing. We vroegen de fans van Genk wat zij vonden.

Opmerkelijk veel verdeeldheid. Volgens de ene kon Peter Maes niet snel genoeg weg zijn, een ander had hem liever zien aanblijven. Over twee dingen zijn ze het allemaal eens. De timing is ongelukkig en geen kat kent de nieuwe oefenmeester.

Bekijk hieronder wat de Genk-fans te zeggen hadden over de opmerkelijke coachwissel. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.