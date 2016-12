Ex-speler Racing Genk wordt hoofdcoach in Nederland

Genk en Nederland, het lijkt wel het thema van de dag. Eerder stelde Racing Genk Albert Stuivenberg aan als nieuwe hoofdcoach, nu werd een ex-speler van Genk hoofdtrainer in Nederland.

Kent u Sunday Oliseh nog? Hij begon zijn carrière op profniveau bij Club Luik en trok daarna op veroveringstocht doorheen Europa. Bij Borussia Dortmund en Ajax werd hij kampioen en op een blauwe maandag belandde hij ook bij Juventus.

Kopstoot tegen ploegmaat zette domper op spelerscarrière

Nadat hij een teamgenoot een kopstoot gaf, werd hij ontslagen bij Borussia Dortmund. Volgens Oliseh reageerde hij op racisme. In 2005-2006 sloot hij zijn spelerscarrière af bij Racing Genk. Hij kwam nog 16 competitiewedstrijden in actie voor de Limburgers.

Fortuna Sittard stelde Oliseh aan als hoofdcoach, hij moet het team opnieuw naar de hogere regionen leiden. Sittard staat immers pas op de op twee na laatste plaats in de Jupiler League. “Met Sunday kiest Fortuna voor een trainer die jong en ambitieus is, visie heeft en waar spelers tegenop kijken. We zochten iemand die aantrekkelijk voetbal combineert met de pure wil om te winnen. Oliseh voldoet aan die eisen.”