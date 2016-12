"Het is niet anders: op dit moment is dit gewoon de beste ploeg in België"

Foto: © photonews

De Jupiler Pro League gaat de komende weken met vakantie. Het belooft in 2017 nog een spannende strijd te worden in onze Belgische competitie, met de play-offs als absolute climax. Op dit moment aan de leiding: Club Brugge.

“Het is niet anders: op dit moment is Club Brugge de beste ploeg van België”, aldus Mircea Rednic na de wedstrijd tussen Club Bruge en Moeskroen. De Roemeense oefenmeester kon zich optrekken aan het feit dat zijn ploeg het goed deed tegen de regerende kampioen. “We speelden geen figurantenrol op Jan Breydel en dat is iets positiefs. Dat neem ik mee naar 2017.”

Toch had het maandagavond ook anders kunnen lopen voor Moeskroen. “We verdienden minstens één punt. We hadden kort na de rust de 0-2 kunnen en misschien wel moeten maken. Jammer genoeg ging de bal tegen de lat. Nadat Club op 2-1 kwam, was het over voor ons.”