Na huwelijksfeest staat er Carlos Tevez een wel héél onaangename verrassing te wachten

Carlos Tevez is recent in het huwelijksbootje gestapt, maar bij zijn thuiskomst stond er de Argentijnse voetballer een wel heel erg onaangename verrassing te wachten. Er is namelijk ingebroken bij Tevez thuis.

De voormalige aanvaller van Manchester City, United en Juventus trouwde in Buenos Aires en ging daarna met 200 familieleden en vrienden vieren in Uruguay. Maar toen hij opnieuw thuiskwam, was er ingebroken in zijn woning.

Een extra zure nasmaak na wat wellicht één van de mooiste dagen in zijn leven was. De politie maakte wel geen verdere details bekend over de inbraak.

Tevez (l) in zijn periode bij Juventus

Tevez speelt momenteel na vele jaren in Europa in zijn thuisland bij Boca Juniors. De spits staat wel op het punt om de Argentijnse topclub in te ruilen voor een avontuur in China bij Sjanghai Shenhua. Hij kan er een slordige 38 miljoen euro per jaar opstrijken.

