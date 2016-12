Wat Leon Bailey na de winst tegen Gent te zeggen had, zullen de Genk-fans wellicht niet graag horen...

Foto: © photonews

Leon Bailey was één van de uitblinkers in de zege van KRC Genk tegen AA Gent. Maar na de wedstrijd sprak de Jamaicaan over een mogelijk vertrek bij de Limburgers.

In gesprek met Proximus 11 liet de vleugelaanvaller blijken dat hij nog niet weet of hij na de winterstop nog bij KRC Genk zal spelen. De aanleiding daarvoor was het feit dat Bailey naar de fans stond te zwaaien. "Je gaat toch niet weg", vroeg de reporter.

"Dat weet ik op dit moment nog niet", strooide Bailey met twijfels. "We moeten mijn situatie eens bekijken met de club. Ik moet doen wat het beste is voor mijn carrière. Mijn focus lag eerste op deze matchen, maar nu wil ik mijn situatie bekijken met de club", besluit de aanvaller.