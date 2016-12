Rode Duivels Origi en Mignolet buigen met dank aan blunderende Stoke-verdediging achterstand om in ruime zege

Alle naaste concurrenten wonnen hun match in de Premier League en dus wist Liverpool wat er te doen stond tegen Stoke City. De jongens van Jürgen Klopp kwamen op achterstand, maar zetten de match toch nog naar hun hand.

Klopp rekende voor de thuismatch tegen Stoke City op Rode Duivels Simon Mignolet en Divock Origi. The Reds begonnen sterk, maar kregen na tien minuten het deksel op de neus. Pieters met de prima voorzet en Walters kopte de bal voorbij Mignolet. The Potters meteen op rozen.

Een tiental minuten voor de pauze hingen de bordjes echter in evenwicht. Johnson, nota bene ex-Liverpool, leverde knullig in bij Lallana en die nam het geschenk met veel dank aan, 1-1. En nog voor de pauze werd de scheve situatie helemaal omgedraaid. Roberto Firmino knalde de thuisploeg op een 2-1 voorsprong.

Liverpool ging na de pauze door op het elan en op het uur lag Origi mee aan de basis van de gelijkmaker. De Rode Duivel wilde Mané bereiken aan de tweede paal, maar 'halve' Belg Giannelli Imbula werkte het leer in eigen doel.

De bezoekers stapelden de flaters op. Deze keer ging Shawcross in de fout, Sturridge zette de 4-1 op het bord. De wedstrijd was gespeeld en Liverpool kon de match rustig uitspelen. Net als de andere concurrenten won ook Liverpool hun wedstrijd. Het springt zo over Arsenal en komt op 6 punten van leider Chelsea.

71: Christmas is over, but that was a gift for Daniel, who latches onto a loose back pass, rounds Grant and finishes



🔴 4-1 🔵 #LIVSTK pic.twitter.com/KI6d9L5YcT