Red Flame redde zich in allerijl: "Had al bekers en titels gewonnen, maar dit was ook erg leuke ervaring ... achteraf bekeken dan toch"

Een prangertje was het, de manier waarop Lorca Van De Putte zich wist te redden op het hoogste niveau in de Zweedse eerste klasse. Een punt op de slotspeeldag was voldoende voor Kristianstads tegen Umea en dat lukte ... zonder overschot.

Na 90 minuten van bloed, zweet en tranen werd het uiteindelijk 1-1 tussen beide teams. En zo blijft Kristianstads ook volgend seizoen op het hoogste niveau meedraaien, terwijl Umea naar tweede klasse degradeert.

Had het nog nooit meegemaakt

“Het was een hele wedstrijd erg intens en heel spannend. Tot de laatste seconde kon het anders uitdraaien, dus het was wel wat stresserend. Maar nu ik er op terugkijk was het wel een leuke ervaring.”

Meer zelfs: Van De Putte haalde er flink wat voldoening uit. “Ik heb al verschillende bekers en titels gewonnen in mijn carrière, maar na een erg lastig seizoen op zo’n manier de redding verzekeren? Dat is een ervaring die ik nog nooit had meegemaakt én die me ook deugd heeft gedaan.”