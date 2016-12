Butelle steekt flaterende collega (én vriend) een hart onder de riem: "Hij speelde heel goed"

Matej Delac eiste maandagavond een hoofdrol op in het Jan Breydelstadion. De doelman van Moeskroen leek in eerste instantie de wedstrijd van zijn leven te spelen tegen Club Brugge, maar na de pauze volgde de ontnuchtering. Delac ging hopeloos in de fout en werd de pineut...

“Doelman zijn… Het is een hondenjob, hé”, aldus Ludovic Butelle na de match. Subtiel verwees de Fransman nog eens naar zijn moeilijke periode van begin dit seizoen. “De mensen onthouden enkel je fouten, hé. Dat is het leven van een doelman.”

Al toonde Butelle zich ook een échte gentleman. “Delac speelde een hele goede match tegen ons. Ik ben blij dat we wonnen, maar ik leef met hem mee. En die vrijschop van Ricardo (van Rhijn, nvdr.)… Tja… Het was een vervelende trap, moeilijk om in te schatten.”

"Ik ken Delac een beetje, hij volgde me op bij Arles-Avignon" - Ludovic Butelle

De doelman van Club Brugge stak zijn collega tot slot nog een hart onder de riem. “Ik ken Matej een beetje, want toen ik vertrok bij Arles-Avignon nam hij er mijn plaats in. Ik ken hem en zijn parcours dus een beetje. Hij komt er wel weer bovenop.”