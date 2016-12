Bij tegenstander Gent reageert men op ontslag Maes: "Iedereen was verbaasd"

Foto: © Photonews

Peter Maes werd toch wat verrassend ontslagen door Racing Genk. Zeker als je de Europese resultaten en het parcours in de Beker bekijkt. Ook Peter Balette, vorig seizoen nog de assistent van Maes, vindt het jammer.

Dat zei de coach op de wekelijkse persconferentie van Gent, daar verving hij Hein Vanhaezebrouck, die een persstop inlaste. "We hoorden het nieuws deze morgen net voor de training", aldus Balette op de officiële website van de club.

"Ik was absoluut verrast. Ik vind het persoonlijk spijtig dat Peter morgen niet in de dug-out zit. Of het terecht is of onterecht is, daar laat ik me nu niet over uit. Maar ik vind het jammer, ook voor de persoon die Peter Maes is. Niet alleen ik was verrast, iedereen was verbaasd. Maar het verandert onze aanpak niet."

We laten het extra-sportieve nieuws uit Genk voor wat het is -Peter Balette

Hein Vanhaezebrouck had het er wel over in aanloop naar de wedstrijd. "De coach heeft het wel kort aangehaald in de bespreking maar we hebben daar niet meer tijd aan besteed. Niemand weet wat het effect zal zijn van dit ontslag op de wedstrijd van morgen."

Gent wil vooral op de eigen prestatie focussen in de Luminus Arena. "Al onze aandacht gaat naar onze eigen spelers, onze eigen ploeg. Wij moeten ons werk doen. We hebben onze voorbereiding op Genk identiek gedaan alsof Peter Maes daar wel nog trainer zou zijn. We laten het extra-sportieve nieuws uit Genk voor wat het is.”