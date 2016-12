Zó reageerde Peter Maes op zijn onverwachte ontslag bij Racing Genk

Foto: © photonews

Het ontslag van Peter Maes bij Racing Genk daags voor de cruciale match tegen AA Gent, kwam als een verrassing. Ook voor T2 en zijn compagnon de route Rudi Cossey.

De assistent-trainer werd keerde tijdens de zomer nog terug naar de Luminus Arena om er net als bij Lokeren te werken aan de zijde van Maes. "Iedereen is verrast door de timing van het ontslag", aldus Cossey in Het Laatste Nieuws. "Wij waren al volop bezig met de wedstrijdvoorbereiding.

Intussen kreeg Cossey Maes ook al even aan de lijn. "Hij reageerde aangeslagen en dat is begrijpelijk. Ik ken Peter als een echt competitiebeest, iemand die altijd en overal wil winnen. Voor hem is dit een klap. Hij wilde iets bereiken met deze club, maar als je weinig of geen steun krijgt, is dat moeilijk."