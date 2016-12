Zette deze straffe wending Racing Genk met de rug tegen de muur? 'Peter Maes gelinkt aan andere club'

Het ontslag van Peter Maes kwam voor de buitenwereld op een bizar moment. Maar binnenskamer sluimerde er al langer onrust tussen de oefenmeester en het Genkse bestuur.

"Ik had het gevoel dat hij vroeger de handdoek in de ring wilde gooien", liet Johan Boskamp eerder al optekenen. (Lees HIER meer) En dus legden de Limburgers al enkele weken contact met Albert Stuivenberg.

"Reden daarvoor was dat ik tijdens een congres in Londen vernam dat onze coach gelinkt werd aan een andere club", verklaart technisch directeur Dimitri De Condé in Het Nieuwsblad.

Peter Maes zou sowieso op het einde van het seizoen, of zelfs eerder vertrekken - Dimitri De Condé

"We moesten dus snel handelen. Peter Maes zou sowieso op het einde van het seizoen, of zelfs eerder vertrekken. Dat had zijn makelaar ons al duidelijk gemaakt."