BREAKING: Genk heeft opvolger voor Peter Maes al beet, voorstelling vanmiddag

Foto: © photonews

KRC Genk blijft niet bij de pakken zitten. Daags na het ontslag van Peter Maes hebben de Limburgers al een nieuwe hoofdcoach te strikken.

Zo plant Genk dinsdagmiddag om 11u30 een persconferentie in om de nieuwe T1 voor te stellen. Dat wordt Albert Stuivenberg, meldt Het Belang van Limburg. De Nederlander is nog relatief onbekend in het trainersvak. Hij was onder meer assistent van Louis van Gaal bij Man United. Nu begint hij aan zijn eerste opdracht als hoofdcoach.

