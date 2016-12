Hoofdcoach in de Luminus Arena: Déja-vu voor Rudi Cossey

Foto: © photonews

Rudi Cossey is het toonbeeld van een loyale assistent. Geen potenzager, zoals dat in de voetbalterminologie heet. Toch zal het niet vreemd aanvoelen, vanavond in de Luminus Arena.

Rudi Cossey, toen als assistent van Hein Vanhaezebrouck, moest immers de touwtjes in handen nemen vorig seizoen op bezoek bij Racing Genk. Vanhaezebrouck werd na een discussie met Boucaut, waar hoorden we dat nog, over een lichte rode kaart voor Saief naar de tribune gestuurd.

Cossey haalde de drie punten op Genk, met Gent

Cossey moest overnemen en deed dat met succes. Hij leidde Gent naar een 1-2 overwinning op bezoek bij Racing Genk. Even later moest hij de geschorste Vanhaezebrouck ook vervangen in de uitwedstrijd bij Anderlecht. Daar werd met 2-0 verloren.

Nieuwbakken coach Stuivenberg zal in de tribune zitten. Normaal gezien neemt de Nederlander geen assistent mee, maar Cossey doet er alleszins goed aan om met een goeie prestatie sterk te beginnen aan de nieuwe samenwerking.