Kapitein Oostende zucht: "Dit is een dubbele nederlaag voor ons"

Foto: © photonews

De eerste nederlaag in de Versluys Arena kwam zwaar aan bij KV Oostende. Vooral de manier waarop. Want op de zege van laagvlieger Eupen was niets af te dingen, wist ook kapitein Sébastien Siani.

Siani was er het hart van in. Ook hij wist dat hij zelf ook niet echt vooruit ging in de strijd. "Met alle respect voor Eupen, maar dit is een dubbele nederlaag voor ons. Pas op, ze verdienden te winnen. Maar wij hadden hier nog niet verloren en dan verlies je tegen één van de ploegen onderaan, net voor Nieuwjaar, terwijl je een goeie zaak kan doen", zuchtte hij.

Verklaringen had hij niet echt. "We waren gewoon slecht, dat is de enige verklaring. Als je slecht bent, kan je niet winnen. En dan pakken we nog een goal de eerste dertig seconden. En in de tweede helft hetzelfde verhaal. Het waren twee kerstcadeaus van ons. Een gebrek aan concentratie? Ja, misschien wel. We verdienden niks."

We verdienden niks tegen een ploeg die het meer wou dan wij

Hadden de kerstfeesten er iets mee te zien? "Serieus? Zij hebben toch dezelfde feesten als wij gehad?", klonk het. "We trainden zoals steeds. We hebben het gewoon duur betaald tegen een ploeg die het meer wou dan ons. We gaven passes van vijf meter weg in de voeten van de tegenstander..."