STVV en Standard hebben slechts 45 minuten nodig om 2016 op zinderende wijze af te sluiten

Foto: © photonews

STVV versus Standard is een waardige afsluiter van 2016 gebleken. Het burenduel eindigde na een intense strijd - vooral na rust - met twee rode kaarten en vier goals.

De kerstverrassing voor de aftrap viel aan Standard-zijde te noteren. Coach Aleksandar Jankovic nam Adrien Trebel zijn kapiteinsband af en bombardeerde Alexander Scholz tot aanvoerder. (Waarom hij dat deed, leest u HIER)

Sint-Truiden koos voor het intussen gekende recept en dat leverde in minuut 7 een eerste keer gevaar op. Yohan Boli - niet van de bal te zetten - creëerde met een eenmansactie ruimte voor zichzelf, waarna hij Guillaume Hubert tot een voetreflex dwong.

Kerstmanrood

Gevaarlijk was ook Mamadou Bagayoko, zij het in negatieve zin. De Kanarie in supervorm de jongste weken ging driest door op de enkel van Benito Raman. Scheidsrechter Nicolas Laforge haalde terecht de rode kaart uit z'n broekzak. Raman kwam met de schrik vrij en kreeg verzorging, maar maakte zich luttele seconden later niet populair bij zijn ex-fans door meteen met een vinnige versnelling uit te pakken.

De buren uit Luik namen nu even de bovenhand. Ishak Belfodil etaleerde alweer dat hij twee klassen te sterk is voor het Belgische niveau. Zijn maatje voorin Orlando Sa kopte de beste mogelijkheid voor de rust recht in de handen van Lucas Pirard. Ook STVV zou nog kansen bij elkaar voetballen. Pieter Gerkens en de ingevallen Damien Dussaut misten de scherpte om de Haspengouwers 1-0 voor te brengen.

Trebel haalt zijn gram

De tweede helft was nog niet goed vertrokken, toen de 0-1 hoog in de touwen hing. Trebel schudde de frustratie van de verloren kapiteinsband va zich af met een verwoestend schot. Zijn nukkige houding tijdens de viering sprak boekdelen.

De vroege opener bracht geen schwung in de partij. Daarop was het wachten tot Reginal Goreux Boli neerduwde in de zestien. Géén penalty, misrekende Laforge zich. Wél geel voor de Truiense aanvaller. Hierbij willen we vermelden dat ook de 0-2 van Scholz onterecht werd afgekeurd nadat de grensrechter buitenspel zag van Kostas Laifis.

Met de ogen gestolen van Messi

STVV bleef komen met z'n tienen en dat resulteerde. Christian Ceballos, de man die zijn opleiding genoot bij het grote FC Barcelona, liet eindelijk eens zijn overbegaafde techniek bewonderen. Met een uithaal vol effect zette de winger Hubert op het verkeerde spoor: 1-1. Nog was het niet gedaan. Ook de Rouches moesten met z'n tienen verder na rood voor Laifis.

We kregen nu een zinderend slot. Boli, al een hele avond kansen missend vanuit buitenspel, vloerde Hubert met een gekruiste kopbal. En een minuut later ging de bal op de stip na hands van Dakonam Djené. Belfodil scoorde beheerst de 2-2.

Een billijk gelijkspel op Stayen waar de fans zichtbaar van genoten. Standard zal echter balen dat het opnieuw twee punten kwijtspeelde in de strijd om play-off 1.