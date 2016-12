Stemmenimitator kruipt in de huid van Peter Maes: "Ik hoop dat ik onderdak vind bij Anderlecht, Club Brugge of... Poverello"

Foto: © photonews

Het trainersontslag van Peter Maes bij Racing Genk was hét gespreksonderwerp op tweede kerstdag. Een dag later kozen de Limburgers voor de Nederlander Albert Stuiven als nieuwe T1. Dat verdiende een reactie van stemmenimitator Glenn Dekeyser alias Peter Maes.

"Ik vind het erg jammer dat ik op straat ben gezet, zeker in deze kou", klinkt het in onderstaande ludieke video. "Maar ik denk dat ik snel onderdak zal vinden. Bij Anderlecht, Club Brugge of... Poverello."

Een paar stuivers

"Ik ben toch teleurgesteld, zeker als ik zie wie mijn opvolger wordt. Een Hollander... Die is duidelijk goedkoper. Die werkt maar voor een paar stuivers (voormalige Nederlandse muntstukken, red.).

Ook 'Besnik Hasi' reageerde kort op het nieuws dat niet hij de nieuwe Genkse T1 werd.