Sterke De Ridder verrassend vroeg vervangen: "Dat ik goed in de match zat? Dat vond ik ook"

De vervanging van De Ridder tegen Waasland-Beveren deed ons toch een beetje denken aan die van Robben op het EK in 2004. Alleen zorgde het in het Waasland niet voor puntenverlies.

Het was vreemd, De Ridder was één van de betere op het hele veld, maar moest na een uur naar de kant. "Of ik geblesseerd ben? Neen, helemaal niet", aldus de aanvallende middenvelder in de catacomben van Daknam.

"De coach heeft een beslissing genomen en ik leg me daarbij neer. We gaan de winterstop in, dus het heeft geen zin om daar verder over uit te weiden." Hij wou de rust niet verstoren, maar was duidelijk niet al te happy met zijn vervanging.

Ik zocht de verste hoek, maar had misschien beter gelobd -Steve De Ridder

"Dat ik goed in de match zat? Dat vond ik ook. Al mocht mijn laatste pas of de laatste actie nog iets beter. Ook mijn corners en vrije trappen waren niet goed genoeg." De Ridder kwam na een goeie dribbel wel alleen voor Köteles.

"Na vijf minuten al. Ik wou de verste hoek zoeken, maar had hem misschien beter proberen lobben. Er zat meer in, we hebben gedomineerd in de eerste helft." Misschien is Lokeren soms al te streng voor zichzelf, zeker als je ziet waar het team pakweg anderhalve maand terug stond. "Op de duur wordt je zodanig kritisch dat je niet meer tevreden bent met een gelijkspel. Onze supporters waren tevreden, maar ik niet."