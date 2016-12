Nummer 19 uit de Premier League zet coach na amper 3 maanden op straat na tegenvallende resultaten

De Welshe club Swansea City is aan een dramatisch seizoen bezig in de Premier League. Swansea staat na 18 speeldagen op een voorlaatste plek en is weldra toe aan zijn derde trainer dit seizoen.

Francesco Guidolin begon aan het seizoen als manager van The Swans, maar na tegenvallende resultaten werd hij al snel ontslagen. Bradley volgde Guidolin op, maar na 85 dagen is dat verhaal ook gedaan. De Amerikaan stond 11 wedstrijden aan het roer bij Swansea en verloor in die periode 7 keer.

"Het is spijtig dat we Bob al na zo'n korte periode verliezen", liet voorzitter Huw Jenkins weten. "Spijtig genoeg zijn de dingen niet gelopen zoals we wouden. We vonden dat we deze beslissing moesten maken met nog een half seizoen te gaan in de Premier League."