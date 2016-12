Ongelooflijk record van Ajax met o.a. Cruijff werd vandaag geëvenaard en wellicht nog gebroken

Foto: © photonews

De Welshe club The New Saints heeft zichzelf een erg knap kerstcadeau geschonken op Tweede Kerstdag. Ze evenaarden een recordwinstreeks dat stamt van een legendarische ploeg uit 1972.

De 4-0 tegen Cefn Druids betekende een 60 op 60 in de Welshe competitie, de voorsprong op de tweede in de stand bedraagt nu al 21 punten. Samen met enkele bekermatchen zijn dat nu 26 overwinningen op rij voor de kampioen uit Wales.

De vorige ploeg die dat kon was Ajax in 1972, met onder andere Johan Cruijff. Zij waren de voorbije 44 jaar titelhouder. Het was een ploeg die in die periode drie jaar op rij de Europacup I won, en voor altijd in de geschiedenisboeken zal staan.

The New Saints deelden hun prestatie op Twitter en werden meteen gefeliciteerd door (voorlopig) mede-recordhouder Ajax. Aanstaande vrijdag is de volgende wedstrijd, waarin ze dus het record kunnen breken.