SV Darmstadt 98 kiest voor ex-international van Bayern München en Werder Bremen als hoofdcoach

SV Darmstadt 98 heeft een oude bekende aangesteld als hoofdtrainer van de club. De rode lantaarn in de Bundesliga ontsloeg drie weken geleden Norbert Meier (foto) na tegenvallende resultaten.

Darmstadt 98 besloot op 5 december om niet meer verder in zee te gaan met Norbert Meier. Drie weken na zijn ontslag werd een nieuwe T1 aangesteld. En die nieuwe hoofdtrainer is een oude bekende uit het Duitse voetbal. Torsten Frings krijgt namelijk het sportieve roer in handen bij de hekkensluiter van de Bundesliga.

Frings was jarenlang een speler van de Mannschaft en speelde bij onder meer SV Werder Bremen, Borussia Dortmund en Bayern München. Het is voor de oud-middenvelder zijn eerste job als hoofdcoach. Tot nu was hij aan de slag als assistent-trainer bij Werder Bremen. Frings tekende tot medio 2018 bij Darmstadt 98.