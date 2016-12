Transfergeruchten 27/12: Ödegaard, Vits, Maes, Harbaoui, ...

Foto: © Photonews

Vanaf 1 januari barst het transfergeweld opnieuw los. In de eerste maand van het volgende jaar krijgen de clubs de tijd om bij te sturen waar nodig en versterking in huis te halen. In Europa worden de verlanglijstjes van onder het stof gehaald en wij zetten de belangrijkste geruchten op een rijtje.

Martin Odegaard vertoeft in Amsterdam om een uitleenbeurt aan Ajax te bespreken.

Standard gaat Senne Vits , derde doelman, uitlenen tijdens de wintermercato.

Chelsea zou steeds nadrukkelijker aan Joe Hart denken om Courtois te vervangen. Uiteraard alleen als onze nationale doelman naar Real zou verkassen.

City-talent Pablo Maffeo verkast naar het Spaanse Girona op uitleenbasis.

Volgens Pep Guardiola gaat Manchester City zelf dan weer niet jagen op Virgil van Dijk. Hij werd genoemd om de blessures van Kompany op te vangen.