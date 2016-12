Door kanker getroffen verdediger van Athletic krijgt goed nieuws

Foto: © photonews

Teelbalkanker, zo luidde vorige week het zware verdict voor Yeray Alvarez, een jonge verdediger van Athletic de Bilbao die dit seizoen nog in actie kwam tegen Racing Genk in de Europa League.

Zeker in deze eindejaarsperiode is het een verschrikkelijke diagnose om te horen. Alvarez werd intussen wel al geopereerd aan de teelbal in kwestie. Die werd volledig weggehaald. De club laat weten dat de operatie zonder complicaties verliep.

Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoezeer de ziekte zich verspreidde, maar de verdediger van Athletic de Bilbao zou op 28 december al terug naar huis kunnen en Nieuwjaar alvast thuis kunnen vieren. Toch een belangrijke opsteker.

.@yerayalvarez4 has been operated in the "Hospital de Cruces". The surgery has gone without incidents. #eutsiyeray 💪 pic.twitter.com/vAMpEFAoIA