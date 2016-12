Trebel speelde zijn aanvoerdersband kwijt aan Scholz, dit hebben coach Jankovic en de nieuwe kapitein daarop te zeggen

Foto: © photonews

Aleksandar Jankovic verraste dinsdag op Stayen door van aanvoerder te wisselen. Nier Adrien Trebel, maar wel Alexander Scholz kreeg de kapiteinsband om de arm.

Na afloop wilde de oefenmeester niet in detail treden over de wissel, al bewierookte hij wel zijn nieuwe aanvoerder. "Scholz is een natuurlijke leider in zijn manier van voetballen en coachen. Die mentaliteit kan hij overbrengen op de rest van de groep."

Ik wil groeien in mijn rol, zo sprak ik de groep in het Frans toe - Alexander Scholz

De Deense verdediger, die het nieuws de dag van de match vernam, was natuurlijk opgetogen met de keuze van zijn T1. "Ik ben fier op die band. Ik was al een van de leiders in de groep. Daar zal ik nu alleen nog meer in groeien. Zo sprak ik voor de wedstrijd de groep toe in het Frans."

Trebel was minder opgezet met de kwijtgespeelde kapiteinsband. Zo juichte hij niet bij zijn fantastische goal. "Het was een geweldige goal", ging Scholz het thema rond zijn ploegmaat uit de weg. "Wat er over de aanvoerderskwestie gezegd werd, blijft intern. Of er een nakende transfer in het spel is? Dat denk ik niet."