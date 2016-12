'Anderlecht twijfelt, ander team uit play-off 1 wil spits voor hun neus weggraaien'

Anderlecht wil in januari nog een spits bijhalen. De voorbije dagen viel de naam van Mikael Ishak steeds nadrukkelijker, maar er is geen unanimiteit over de Zweed. En dus kijken ook andere teams uit naar de sterke spits van Randers.

Mikael Ishak is namelijk geen al te dure vogel. De 23-jarige aanvaller van FC Randers is in juni einde contract en de Denen lijken de Zweed voor minder dan een half miljoen euro te willen laten gaan.

Ishak zelf droomt van een stapje hogerop en wil daarvoor zelfs op de bank komen zitten bij Anderlecht. Maar binnen het bestuur is er twijfel over de aanvaller. Lees dat HIER nog eens na.

Het signaal volgens Het Laatste Nieuws voor Zulte Waregem om ook te informeren naar de spits. Nu Oularé én Vetokele in januari mogelijk teruggestuurd worden naar hun moederclubs is er plaats voor een echte targetman. Mbaye Leye - die nu al lager op het veld staat - zou dan als schaduw kunnen gebruikt worden.