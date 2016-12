Hoogspanning op Neerpede: 'Anderlecht wil Rode Duivel in doel, sterke man geeft bevestiging over spits'

Anderlecht heeft na een mindere start van het seizoen terug de goede vorm te pakken. Maar als het echt wil meestrijden om de titel zal er her en der toch nog iets moeten bijkomen. Met name in doel heeft paars-wit het moeilijk.

Davy Roef werd op een zijspoor gezet bij paars-wit. En hoewel Frank Boeckx het verre van slecht doet momenteel, wil Anderlecht er toch erg graag een nieuwe goali bij.

Kalinic was het eerst plan, maar hij tekende woensdag bij AA Gent. En dus zoeken Van Holsbeeck & co rustig verder. In hun zoektocht zijn ze nu uitgekomen bij ... Koen Casteels.

De goalie is tweede keuze bij Wolfsburg na Benaglio en zou zo wel een korte uitleenbeurt zien zitten volgens Het Nieuwsblad. Ondertussen aast Anderlecht ook op een spits. Zo kwamen ze uit bij Marcos Acuna, een Argentijns international van Racing Club. De concurrentie is niet min met Marseille en Milan.