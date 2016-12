Esiti beleefde dramatische week: "Heel triest en kwaad"

Anderson Esiti was toch een beetje de gebeten hond bij AA Gent in de nederlaag tegen Racing Genk. Hij liep in de val toen Buffel de zestien in dook en veroorzaakte zo de strafschop voor de 2-0.

“Ik ben heel triest en kwaad op mezelf”, aldus Esiti na de wedstrijd op Racing Genk. “Na de rode kaart tegen Anderlecht kwam nu de penalty. Ik heb echt geen verklaring voor wat er deze week allemaal gebeurde.”

De rode kaart was onterecht, de penalty leek dat niet. “Ik weet niet of het terecht was. Ik ben een sterke kerel en raakte hem wel, maar ik weet niet of het voldoende was voor een strafschop”, legde Esiti uit.

Ik vond niet dat ik veel fouten maakte -Anderson Esiti

“Ik denk niet dat ik veel fouten maakte. Er was die strafschop en de foute terugspeelbal naar Rinne, maar daarna kon me wat herpakken.” Toch haalde Vanhaezebrouck hem voor de rust al naar de kant. Toch een tik voor de stevige Nigeriaan.

“Ik wist dat de coach niet blij zou zijn na die te korte terugspeelbal. Wellicht dacht hij dat ik mijn concentratie verloor. Maar ik was vooral kwaad en ongelukkig. De ander spelers, Neto, Gershon en Simon, hielpen me erdoorheen, maar toch moest ik naar de kant.”