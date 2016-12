VIDEO: Trickshot van Bayern München-middenvelder kent wel héél erg veel geluk

Foto: © photonews

De spelers uit de Bundesliga zijn aan een welverdiende rustperiode toe. Sommige spelers zijn op vakantie, zo ook Arturo Vidal, maar zelfs dan nog wordt er gevoetbald.

De Chileen van Bayern München geniet van de winterstop met een vakantie in Dubai. Op het strand ging de middenvelder toch een balletje trappen en probeerde hij de bal met een trickshot in een soort vaas te trappen.

Zijn poging lijkt te mislukken, maar via de rand van de stoep gaat de bal dan toch heerlijk in 'doel'. "Zelfs in de vakantie verles ik mijn kwaliteit niet", schreef hij op Twitter. Toeval of gewoon pure klasse? U mag het zeggen!