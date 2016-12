Het gaat hard op Jan Breydel: Club Brugge heeft opnieuw twee spelers te strikken

Club Brugge wil in 2017 graag zijn titel verlengen en gaat daartoe in de winter de transfermarkt op. Aan uitgaande zijde mogen we een en ander verwachten, maar ook inkomend zal het druk worden. Na Horvath en Haksanbanovic is er nu ook sprake van twee Colombianen.

Het succesrecept om spelers uit Zuid-Amerika te halen is duidelijk nog niet uitgewerkt in Jan Breydel, dus zijn ze van plan om nog twee spelers aan te trekken.

#CanteraDeOro Helibelton Palacios y Germán Mera fueron vendidos al Brujas de Bélgica. Palacios se irá en enero y Mera en junio #CaliSomosUno pic.twitter.com/GZoQC1V4fA — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) 27 december 2016

De eerste contacten zijn al gelegd. Een van beide spelers zou in januari komen, de andere in juni. Volgens de huidige club van de twee - Deportivo Cali - is formeel dat de deal rond is, maar zo ver is het (nog) niet.

Zowel voor Palacios als Mera ligt in principe een contract voor drie seizoenen klaar. De twee landgenoten van José Izquierdo zijn 23 respectievelijk 26 en moeten blauw-zwart ook de komende jaren veel genot bezorgen.