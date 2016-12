STVV 2.0 knokte zich op finghting spirit langs Standard: "Door die 15e plaats zakten we elke week dieper weg"

Foto: © photonews

Toen de Kanaries na amper dertien minuten met z'n tienen viel na de rode kaart voor Mamadou Bagayoko, zullen weinigen gedacht hebben dat de Truienaars nog vol voor de overwinning zouden strijden. Maar met het STVV 2.0 kan alles.

Ook met een man minder bleef STVV kansen afdwingen tegen de Rouches. Keer op keer liet Yohan Boli ze liggen, telkens uit buitenspel. "Ik zei tegen de coach: de volgende maak ik. Dat gebeurde ook met de 2-1", blikte Yohan Boli terug.

"Tot we dan wee dom in de fout gingen", pikte Pieter Gerkens in. "Euforie na de voorsprong zou ik het niet noemen. De bal schoot tegen de hand van Djené aan. Die pech overkwam ons dit seizoen al vaker."

Een voorsprong van 8 punten op Moeskroen moet volstaan - Pieter Gerkens

De fighting spirit van de Haspengouwers was hoe dan ook bewonderenswaardig. "Door lange tijd op die vijftiende plaats te staan, zakten we mentaal elke week verder weg", gaf Boli toe. "Daar kwamen we na die 9 op 9 bovenop."

"Dat we met een voorsprong van 8 punten op Moeskroen niet langer naar onder hoeven te zien? "Dat zou inderdaad moeten volstaan om niet meer in degradatienood te komen", besloot Gerkens. "Zeker niet als we na nieuwjaar goed kunnen starten."