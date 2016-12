Balen voor Foket en Gent: "We doen het echt niet expres"

Foto: © photonews

Het werd een echte baaldag, voor AA Gent op bezoek bij Racing Genk. Achterin werd er geblunderd en voorin kregen de jongens van Hein Vanhaezebrouck onvoldoende aanvallen in elkaar gebokst.

Dat zag ook Thomas Foket: “We waren niet scherp genoeg. Uiteraard doen we dat niet expres. Het lag ook niet aan het begin van onze wedstrijd, want we begonnen nog goed. Soms willen we het misschien te mooi doen.”

Enkele foutjes deden het geheel in elkaar zakken. “Je kan niet veel zeggen, het zijn kleine fases die de match beslissen", ging de rechtsback verder. "We moesten de tweede helft scherp beginnen, maar voor hetzelfde geld werd het meteen 3-0. Dat is gelukkig niet gebeurd, maar offensief creëerden we te weinig.”

Ik maak me geen zorgen, we waren maar twee wedstrijden niet goed -Thomas Foket

“Of ik me zorgen maak? Neen, iedereen zegt wel dat we niet meer winnen, maar we speelden twee keer super tegen Oostende en ook tegen Anderlecht was het goed. Tegen STVV en nu was het niet goed. Dat zijn twee matchen van de zes. Er is geen reden tot paniek, maar we moeten wel punten beginnen pakken", sloot Foket af.