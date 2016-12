Dit is ons Team van de (mid)Week!

Op de laatste speeldag voor de winterstop kregen we de ontmanteling van Gent door Racing Genk, de stunt van Eupen en de ontsnapping van Club Brugge. Genoeg stof voor het Team van de Week!

Doel

Helemaal achterin was er deze week geen twijfel mogelijk. Niasse, oftewel 'die lange', van Eupen hield zijn team meermaals recht op bezoek bij KV Oostende. Hij bezorgde Marc Coucke een kater met onder meer een gestopte penalty.

Verdediging

Helemaal achterin waren Cocalic en Bjelica imponerend bij KV Mechelen in de clash tegen Zulte Waregem. Bram Nuytinck herpakte zich dan weer gevoelig bij Anderlecht. Bij Racing Genk zorgde Timothy Castagne voor een uitstekende prestatie, zowel offensief als defensief.

Middenveld

Op het middenveld zagen we in een spectaculaire STVV-Standard Stef Peeters opnieuw het beste van zichzelf geven. Het middenveld van Racing Genk stond of viel dan weer met Pozuelo. De Spanjaard kreeg terecht een applausvervanging.

Aanval

Voorin was Onyekuru een echte gesel voor de verdediging van KV Oostende. Ze wisten er echt geen raad mee. Ook AA Gent krabde zich in de haren, op Thomas Buffel stond immers echt geen maat dinsdagavond.

We kregen zowaar een uithaal van Westerlo tegen KV Kortrijk op maandag. De Parel van de Kempen was in vorm en met twee goals schitterde Ganvoula het meest. Ook Teodorczyk was opnieuw zijn dodelijke zelve en schonk Anderlecht met een goal en een assist de zege.