Waanzinnig record sneuvelt, spits Club Brugge troeft verrassend Tielemans én Teodorczyk af

De wintermercato komt eraan. En dus is het hoog tijd om ook even stil te staan bij de kerstperiode. Daarin vele acties en vele bedragen die circuleren. Club Brugge troeft alvast Anderlecht af.

Toch als het gaat wat betreft de opbrengst van de Damiaanactie. In totaal werd niet minder dan 92.000 euro opgehaald, waarmee meer dan 2300 levens kunnen worden gered.

Knap! Met dank aan Peter Vandenbempt onder meer, want een avondje in zijn gezelschap leverde niet minder dan 4800 euro op. Over naar de shirts dan, waar Jelle Vossen dit jaar de grote held was.

Zijn truitje leverde niet minder dan 1450 euro op, ruim meer dan Tielemans en Teodorczyk (elk 1050 euro). Ruud Vormer (750 euro) en de afscheidnemende Ndidi (650 euro) stonden ook nog knap in de top-5.