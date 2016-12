Boskamp spreekt over ontslag Maes: "Waardeloos én belachelijk, maar geen verrassing met die twee Muppets"

Foto: © photonews

Peter Maes is niet langer de coach van Racing Genk. En dat was allerminst naar de zin van Johan Boskamp, die het ontslag echt niet begrijpt en daar ook openlijk over communiceert.

“Het is een belachelijke beslissing", aldus Johan Boskamp in Stadion. "Ze zegden tegen Maes dat hij jeugd moest inpassen. Maar als je Bailey, Ndidi, Castagne, Heynen enzovoort inpast ... Dat zijn jongens van nauwelijks 20 jaar, als je die er in zet … dan kan je er toch niet meer inzetten?”

Die twee van de Muppets willen alle macht naar zich toetrekken

“Maar het ontslag van Maes komt niet echt verrassend. Het is belachelijk, maar die twee van de Muppets willen alle macht naar hen toetrekken. De voorzitter reageert tam, het slaat helemaal nergens op", reageerde hij ook scherp richting De Condé en Janssens.

Ook al is Boskamp een goede vriend van Maes, het zijn toch duidelijke woorden. “Het was al lang duidelijk dat het een machtsstrijd was tussen twee kampen”, beseft ook Wim De Coninck. “En dan weet je als coach dat je op een bepaald moment zal moeten inbinden.”