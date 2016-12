Argentijnse superster komt terug uit pensioen op 41-jarige leeftijd

Foto: © photonews

Niemand minder dan Juan Sebastián Verón is opnieuw voetballer. Na een weddenschap met de fans van Estudiantes La Plata, tekende hij een contract van anderhalf jaar.

Hij zal er een minimumloon verdienen en dat loon telkens aan de club terugbetalen. Verón is immers zelf de voorzitter van de Argentijnse eersteklasser. Hij beloofde de fans dat hij zou terugkeren wanneer 65% van de loges in het nieuwe stadion verkocht werden.

Verón had er zelf een goed oog in, want hij stond al enkele weken opnieuw op het trainingsveld om zich voor te bereiden. In 2014 hing de voormalige middenvelder van Chelsea en Manchester United de schoenen aan de haak.

#EDLP ⚽ Fútbol Profesional | Juan Sebastián Verón firmó contrato y se convirtió en el segundo refuerzo del plantel. https://t.co/KfTdqR3bVO pic.twitter.com/b9WACt2WTU — Estudiantes de L.P. (@EdelpOficial) December 28, 2016

Hij zal zowel in de competitie als in de Copa Libertadores uitkomen. Die laatste, de Zuid-Amerikaanse Champions League, won hij nog met Estudiantes in 2009. Verón kreeg het in een wedstrijd voor het goeie doel onlangs nog aan de stok met Maradona.