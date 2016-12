Spaanse nummer 11 zet voormalige Real-coach op de keien

In de Belgische en Engelse voetbalcompetitie werden er de laatste dagen trainers ontslagen, maar ook in de Primera Division was dat het geval. Malaga CF heeft besloten om niet langer samen te werken met Juande Ramos.

De Spaanse oefenmeester was na het seizoen 2003-2004 aan zijn tweede ambtstermijn bezig bij de club uit het zuiden van Spanje. Via omzwervingen bij onder meer FC Sevilla, Tottenham Hotspur en Real Madrid kwam hij opnieuw bij Malaga terecht. Hij tekende er eind mei een contract voor drie seizoenen.

Met Sevilla won Ramos in 2006 en 2007 twee keer op rij de UEFA Cup, dat tegenwoordig de Europa League heet. Malaga sprokkelde in de Spaanse competitie tot dusver 21 punten uit 16 wedstrijden. En dat was duidelijk niet voldoende om Ramos nog langer aan boord te houden voor het Malaga-bestuur.