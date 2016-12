Dramatisch verdict voor sterkhouder Racing Genk: minstens tot volgend seizoen out

Foto: © photonews

Toen we Nikolaos Karelis zonder contact en met een hevige krijs tegen de vlakte zagen gaan, vreesden we al het ergste. De spits kreeg vandaag alvast dramatisch nieuws.

Karelis werd gezien de ernst van zijn knieblessure dinsdagavond al afgevoerd naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. De resultaten daarvan vallen niet mee voor de Griekse goalgetter van de Limburgers.

Maandenlang out

"Nikolaos Karelis liep gisteren tijdens de wedstrijd tegen KAA Gent een ernstige knieblessure op. Na onderzoek gisteren en vanmorgen blijkt dat de voorste kruisband van zijn linkerknie is afgescheurd. De operatie aan zijn knie wordt ingepland in overleg met de medische staf."

Het verdict is érg zwaar. Karelis is out tot in het volgende seizoen. "De revalidatie zal minimum 8 maanden duren. Zijn ploegmaats en de hele KRC Genk familie wensen Niko veel sterkte en een spoedig herstel."