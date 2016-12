Indrukwekkende cijfers bij verrassende PO1-kandidaat zeggen alles: "Dat had niemand verwacht hé"

Foto: © photonews

KV Mechelen blijft maar door de competitie dartelen. Dat het met de jaarwisseling in de top-6 staat? Ongezien. Nooit deed het straffer én ook de verdediging staat als een huis.

"In de eerste helft stond onze organisatie erg goed, na de koffie werden we misschien iets slordiger in balbezit. Maar zelfs dan hebben we bijzonder weinig weggeven. Dat is erg positief, dat we nu al 11 clean sheets hebben is erg mooi."

De cijfers zijn ook wel indrukwekkend. Nooit stond KV Mechelen sinds de invoering van de play-offs in de top-6. De voorbije jaren stonden ze zelfs pas 10e, 11e en 13e. En ook qua puntenaantal zijn de 35 van dit seizoen een absoluut record voor Malinwa.

De 29 punten van vier seizoen geleden kwamen er na reeds 22 wedstrijden, enkel in 2010-2011 kwamen ze er dichtbij. Door slecht weer vielen enkele matchen voor de jaarwisseling in het water.

"We willen hier niet stoppen en willen doorgaan op ons elan, vanaf 22 januari gaan we terug knokken na een rustperiode die nodig was. 13 op 15 de voorbije wedstrijden? Dat had niemand verwacht, denk ik", besefte ook een gelukkige Yannick Ferrera.

Sinds Colin Coosemans onder de lat plaatsnam zit Malinwa ook al aan zes clean sheets op negen wedstrijden. "Dat is inderdaad indrukwekkend, maar in sommige wedstrijden heb ik niet eens veel werk", aldus de lachende goalie. "We doen het als ploeg en ik krijg veel hulp van hen."