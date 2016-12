Sterkhouders weg bij Genk én Standard? "In hun hoofd namen ze symbolisch afscheid"

Zowel bij Racing Genk als Standard is play-off 1 nog lang niet zeker. En dus rest de vraag wat enkele van de belangrijke spelers in januari zullen gaan doen.

Zelf roerden ze zich niet na de wedstrijden in de Luminus Arena en op Stayen, maar zowel Genk als Standard moet het vertrek van nog een belangrijke speler vrezen.

Bij Racing Genk gaf Leon Bailey aan dat hij moest nadenken en dat hij nog niet weet wat januari hem zal brengen. Toch leek hij ook al afscheid te nemen van de fans in het stadion bij zijn wissel, opmerkelijk.

Het heeft er alle schijn van dat hij afscheid heeft genomen

En ook bij Standard is er een probleem met Trebel, die niet langer aanvoerder was. "Het is allemaal speculatie, maar er is iets aan de gang met Trebel bij Standard", aldus Gilles De Bilde in Stadion. "Het zal allemaal nog moeten blijken, maar het ziet er naar uit dat hij met een transfer in zijn hoofd zit en weg wil of weg zal gaan. Misschien is hij in zijn hoofd al weg, het heeft er alle schijn van."

Ook Wim De Coninck zag het: "Er is iets gebeurd. Dat hij zijn truitje in het publiek gooide? Het wil zeggen dat hij in gedachten of symbolisch afscheid nam van dit Standard. Als hij geen ploeg op het oog heeft, dan zal hij misschien sowieso wel weg willen."