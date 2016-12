Lierse pakt twee prijzen op 1 dag

Foto: © Leo Stolck

De Genk Ladies mochten maandag al een nieuwe prijs toevoegen aan de prijzenkast. In eigen huis wonnen ze opnieuw het Indoortoernooi. Dinsdag was het aan de jeugd.

Zowel bij de U13 als bij de U15 kregen we een erg spannende competitie te verwerken in Genk. En er waren nog wel enkele gelijkenissen te trekken tussen de twee reeksen.

Meer bepaald qua eindwinnaar. Dat werd tot twee keer toe Lierse. Op het Lisp werd dit seizoen beslist om te stoppen met voetballen op het hoogste niveau in de Super League en in eerste nationale.

De jeugd bewijst dat er alsnog talent zit in en rond Lier. Ook in competitie doen de meisjes het prima, nu wonnen ze dus ook mooie prijzen in Genk.