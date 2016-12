Storm nog niet gaan liggen in Genk: "Janssens liegt"

Foto: © photonews

"We moeten snel handelen", klonk het bij Patrick Janssens bij het ontslag van Peter Maes. "Want zijn makelaar had zelf al aangegeven dat de coach bij ons zou stoppen na het einde van het seizoen. En misschien wel eerder."

De manager van Peter Maes wil dat echter categoriek tegenspreken: "Geen sprake van dat ik zoiets gezegd heb", aldus Dejan Veljkovic in Het Nieuwsblad. "Ik heb het bestuur wel nog gezien tijdens Genk - Standard, maar daarover hebben we het niet gehad."

"Het is niet waar wat Janssens zegt. Ik heb dat ook aan voorzitter Houben laten weten en die heeft dat ook weten te bevestigen. Janssens zoekt een excuus om het ontslag van Peter te rechtvaardigen."

Marc Degryse zag dan weer een opvallende reden voor het ontslag van Maes: "Puur de relatie met zijn bazen. Hij heeft anderhalf jaar goed werk geleverd en de jonge jongens beter gemaakt", klinkt het in Het Laatste Nieuws. "Zijn ontslag in zo'n omstandigheden zal misschien eerder een opluchting zijn."