Maradona stelt vragen bij prachtgoal van zijn 'opvolger' Mertens

Dries Mertens werd na zijn zeven goals in twee wedstrijden overladen met lof in Italië. Er werd zelfs de vergelijking gemaakt met ene Diego Armando Maradona. Wel, die reageerde intussen zelf.

Na zijn vier goals tegen Torino werd de vergelijking doorgedreven. Diego Armando Mertens, kopten de kranten. Vooral zijn laatste treffer was een echt pareltje. Bekijk hieronder nogmaals de wereldgoal van de Rode Duivel. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

Mertens amazing goal against Torino in HD. 💙🔥 pic.twitter.com/AVGOwdqoIQ — Everything Napoli (@NaplesAndNapoli) December 20, 2016

Maradona stelt echter vragen bij de goal. "Ik zou graag weten of het een schot of een voorzet was. We moeten hem dat eens vragen", grapte de Argentijnse superster in La Gazetta dello Sport. "Volgens mij was het een voorzet."

"Uiteraard maak ik een grapje, maar we moeten de waarheid achterhalen", voegde Maradona er nog aan toe. Wat denken jullie? Een voorzet of toch een schot?