Marc Degryse ziet het: "Heintje zwijgt, want praten zou nóg pijnlijker worden"

Foto: © photonews

Het was erg opvallend, de gelatenheid waarmee Hein Vanhaezebrouck in Genk op de bank zat. Dat hij ook nog enkele jonkies inbracht? Vermoedelijk een statement. Dat hij zwijgt na de wedstrijd? Zeker een statement. Maar waarom?

In de wandelgangen klonk het de voorbije week al eens dat Vanhaezebrouck een persstop had ingelost om zich tegen zichzelf te beschermen. Na de rode kaart van Esiti tegen Anderlecht was hij vooral boos, dus dat leek logisch.

Niet om zich tegen zichzelf te beschermen

Maar in Genk zagen we eerder een gelaten coach. "Waarom hij zwijgt? Dat is niet om hem tegen zichzelf te beschermen", aldus Marc Degryse in Het Laatste Nieuws.

"Achteraan is het bibberen, het middenveld krijgt geen grip op een match en vooraan geven ze niet thuis. Heintje zwijgt volgens mij omdat het nog pijnlijker zou worden als hij wél zou praten."