Ook in Engeland wordt transfer Ndidi als 'zekerheidje' beschouwd, aanvraag werkvergunning binnen

Foto: © photonews

Wilfred Ndidi sprak gisteren nog met twee woorden. "Als alles goed gaat is dit mijn laatste wedstrijd voor Racing Genk." Ook in Engeland wordt de transfer nu als volledig rond beschouwd.

Volgens The Guardian is het immers in kannen en kruiken. Ndidi moet enkel afwachten of hij een werkvergunning krijgt om te spelen in de Premier League. Leicester City zou de aanvraag intussen al ingediend hebben.

Ndidi legde eerder deze maand al een eerste deel van de medische testen af en zou vandaag opnieuw naar Engeland reizen om die te vervolledigen en z'n krabbel onder het contract te zetten. Hij moet de echte opvolger van Ngolo Kanté worden bij Leicester.

Buffel lacht met Ndidi

Amartey doet op die positie wat hij kan, maar Leicester staat in de onderste regionen. Thomas Buffel plaagde gisteren Ndidi al wat. "Hij gaat van eerste naar tweede klasse", riep de Genkse aanvoerder zijn ploegmaat toe tijdens het interview.