OFFICIEEL: Gent heeft recordtransfer mét veel ambitie beet: "Grootse dingen realiseren"

Foto: © photonews

Over enkele dagen opent de transfermarkt officieel zijn deuren, maar achter de schermen wordt er al druk werk gemaakt van versterking(en). Bij Gent is de eerste wintertransfer alvast officieel.

AA Gent heeft doelman Lovre Kalinic beet. De Buffalo's zijn daarvoor wel vrij diep in de buidel moeten gaan, want ze legden niet minder dan 3 miljoen euro op tafel om de doelman van Hajduk Split naar België te halen.

Kalinic heeft zijn handtekening onder een contract van vier seizoenen gezet. De Kroatische international is 26 en maakte op het EK in Frankrijk van vorige zomer deel uit van de nationale ploeg.

Ook RSC Anderlecht, Stade Rennes en zelfs het grote Chelsea hadden Kalinic op het oog, maar die kiest dus voor Gent. Vorig seizoen pakte de boomlange goalie uit met 19 clean sheets in 31 wedstrijden - waanzinnig.

Op de webstek van Hajduk Split is Kalinic alvast duidelijk: "Dat ze voor mij zoveel geld willen betalen geeft me veel vertrouwen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we samen tot grootste dingen in staat kunnen zijn. Die wil ik alvast helpen realiseren."