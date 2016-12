Peter Karim Bachar wint op Soccer Trophy

Foto: © Soccer Trophy

In Park Spoor Noord in Antwerpen ging maandag 26 december de Soccer Trophy van dit seizoen van start. Ook dag twee was een absoluut succes.

Op dinsdag een tweede herenreeks op het programma, met liefst 32 teams. En er stond ook een veteranencompetitie op het programma. Bij de veteranen kregen we een erg leuke afloop van omstandigheden.

Peter Karim Bachar won namelijk met Al Forno het toernooi. "Iedereen kapotspelen? Daarvoor is het te lang geleden", had hij vooraf nog aangegeven op de persconferentie. Maar dus toch! De Flitsers en Lazio Reuma waren er onder anderen aan voor de moeite.

Heren recreatief 2 was dan weer een prooi voor Fanatiek Barcelona. Bonuspunten voor enkele leuke namen opnieuw in deze reeks: "Nee, het was mijn broer Xavier", "Int mandje" en veel meer ...

Vanaf donderdag komt de jeugd over vijf verschillende dagen in actie. Kom dus zeker een kijkje nemen!